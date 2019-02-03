سالم الهندي يعلنها رسميًا: أحلام مع روتانا من جديد والعودة قوية! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات المرئيات، الأستاذ سالم الهندي رسميًا عن مباحثات جدية مع النجمة الإماراتية أحلام وذلك لتعاونات فنية جديدة تجمعها مع الشركة.

ونشر سالم الهندي فيديو يجمعه بـ أحلام على متن الطائرة، حيث ظهرت فيه نجمة الخليج الأولى وهي تقول: “قاعدين نخطط” ليجيب عليها سالم قائلًا: “انتظروا المفاجآت.. العودة القوية”.

وكانت أحلام قد تلقت في وقت سابق هديّة مميّزة من سالم الهندي، خلال زيارتها إلى الكويت في شهر أكتوبر الماضي وهي عبارة عن باقة ورد جميلة مرفقة برسالة خاصة.

الجدير ذكره أن أحلام تحصد في الوقت الحالي نجاح أغنيتها الجديدة “أبرحل” التي طرحتها مؤخرًا وحققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة جدًا.