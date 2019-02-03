آدم يقتحم ترند “يوتيوب”.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأ النجم اللبناني آدم يحصد نجاح أغنيته الجديدة “تعا” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. واقتحمت الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر محرك موقع “يوتيوب” واحتلت المرتبة الثانية بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرض الفيديو الخاص بها. الأغنية من كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد، وحققت ما يقارب النصف مليون مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور. لمشاهدة فيديو أغنية “تعا”:

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