كاظم الساهر يغني “حدثيني” من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوزيع ميشال فاضل

متابعة بتجــــــــــــــرد: في تعاون جديد يجمعه مع المؤلف الموسيقي اللبناني العالمي ميشال فاضل، طرح قيصر الغنائي العربي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان “حدثيني” من أشعار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

الأغنية التي صاغ موسيقاها ميشال فاضل بفكرة متجددة، حققت انتشارًا واسعًا فور طرحها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحات كاظم الساهر الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

على صعيد آخر، يضع ميشال فاضل لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد الذي سيحمل مفاجآت فنية عدّة لجمهوره خاصةً أن المقطوعات الموسيقية التي يتضمنها تم تسجيلها في العاصمة الأوكرانية كييف.