هل تلقت أريانا جراندي عرضا بمليون دولار مقابل إزالة وشمها المثير للجدل

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - ذكرت تقارير أن المطربة الأمريكية، أريانا جراندي، تلقت عرضا مغريا، للتخلص من وشمها الذي أثار جدلا منذ الأسبوع الماضي.
ولاحظ معجبو غراندي وجود وشم ياباني على كف يدها، كان من المفترض أن يعني "7 Rings"، على اسم أغنيتها المنفردة الجديدة، ولكن عند ترجمته إلى الإنجليزية، اتضح أنه يعني "Japanese style BBQ grill".
وحاولت أريانا غراندي (25 عاما) أن تصلح وشمها، بإضافة أحرف يابانية، ولكن زادت الأمر سوء، وأصبح الوشم يحمل اسم "Japanese BBQ finger".
وبحسب موقع "تي إم زي" الأمريكي، فإن شركة متخصصة في إزالة الوشوم والشعر، أرسلت عرضا لأريانا غراندي، هو تلقيها مبلغ مليون دولار ونصف أمريكي، مقابل إزالتها لوشمها المثير للجدل، ونشرها لمنشور شهري عن الشركة عبر حساباتها على "السوشيال ميديا" لمدة عام كامل.
ولكن خرجت المطربة الشابة، لتنفي صحة التقرير، عبر حسابها على "تويتر"، وغردت بطريقة طريفة قائلة: "سأدفع لكم مليون دولار لكي تتركوني في حالي".
يذكر أن أريانا غراندي فازت بلقب "امرأة العام" لعام 2018 من مجلة "بيلبورد" الأمريكية.
وقال روس سكارانو، نائب رئيس مجلس إدارة "بيلبورد" في بيان، إن "جراندي دائما ما تدافع عن نفسها وعن اختياراتها الفنية، في عالم غالبا لا يرحب بهذا النوع من القوة لدى النساء الشابات"، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
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