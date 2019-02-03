ألفونسو كوارون يفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين عن فيلمه "روما"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - فاز ألفونسو كوارون، بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين (جوائز جيلد)، لأفضل مخرج عن فيلمه "روما" وهو شبه سيرة ذاتية، مما يعزز فرصه قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر الجاري.
وفي واحدة من أكبر حفلات توزيع الجوائز في هوليوود قبل حفل الأوسكار يوم 24 فبراير حصل المخرج المكسيكي، على الجائزة عن فيلمه الأبيض والأسود الذي يدور حول خادمة في المكسيك في السبعينيات.
وحصل فيلم "روما" على عشرة ترشيحات للأوسكار بينها أفضل مخرج وأفضل فيلم.
وجوائز رابطة المخرجين من أبرز المؤشرات على جوائز الأوسكار، وكل من فازوا بجوائز رابطة المخرجين منذ عام 1948 باستثناء سبعة فازوا بجوائز الأوسكار لأفضل مخرج وكثيرا أيضا بجائزة أفضل فيلم.
وكان الأمس مخيبا للآمال للنجم برادلي كوبر، الذي تحول إلى الإخراج بفيلمه "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورون).
وهذه هي أول تجربة إخراج لكوبر، كما أنه يمثل فيه إلا أنه لم يحصل أمس على جائزة أفضل فيلم وكذلك جائزة أول تجربة إخراج، وحصل على جائزة أفضل أول تجربة إخراج بو برنهام عن فيلمه "الصف الثامن" (إيتث جريد).
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