ماريا كاري تتجاهل حفلها الأول في السعودية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - على الرغم من مرور يومين على إحيائها لحفلها الأول في المملكة العربية السعودية، إلا أن المطربة الأمريكية، ماريا كاري، تجاهلت الحديث عنه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعكس المطربين الذي دائما ما ينشروا صورا وفيديوهات من كواليس حفلاتهم، فإن كاري لم تنشر أي مادة متعلقة بالحفل، وفضلت الترويج لجولتها الغنائية "Caution"، التي ستقام في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية، منها لاس فيجاس، تكساس، أطلانطا، شيكاجو، نيويورك، بوسطن، وعدد من المدن الكندية، والمقرر إقامتها بدءا من 13 فبراير الجاري، وحتي مطلع شهر نيسان/إبريل المقبل.

وكانت تقارير سعودية، ذكرت أن المطربة الأمريكية، ماريا كاري، استأذنت الجمهور أكثر من مرة، خلال حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، لشرب الماء من زجاجة أحضرتها معها، على الرغم من برودة الجو في جدة، الخميس الماضي.

وبررت ماريا كاري شربها الكثير للماء قائلة: "الأجواء ملتهبة في الحفلة، لذا اسمحوا بشرب قليل من الماء"، وهو ما قابله الجمهور بتحية كبيرة.

واستمر حفل ماريا كاري الأول في السعودية، قرابة الساعة، قدمت خلالها 18 أغنية، ولوحت لجمهورها بالميكرفون أكثر من مرة لمشاركتها الغناء.

ولدى وصولها مطار جدة، قبل إحياء الحفل، اتجهت ماريا كاري مباشرة إلى مقر إقامتها، وقبل أن تعتلي خشبة المسرح، تم تجهيز خيمة فاخرة خلفه، تم فيها استقبالها، حيث وصلت إلى مكان الحفل قبل موعدها بساعة لوضع الماكياج.