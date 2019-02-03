إطلاق فيلم "شرعوا الحشيشة " بحضور فوشيا.. وهذا ما كشفه النّجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامتْ شركة wise production لصاحبها مجد جعجع، مؤتمرًًا صحافيًا، أطلقتْ خلاله باكورة أعمالها، والذي تمثّل بالفيلم السّينمائيّ "شرعوا الحشيشة "، الذي هو من كتابة داليا حداد، وإخراج رندلى قديح.

فقد اختارتْ الشّركة، من خلال تجربتها السّينمائيّة الأولى، التعاون مع نخبة من الممثلين المخضرمين، نذكر منهم: طوني عيسى، جويل فرن، ريتا حرب ، ختام اللحام، فادي اندراوس، وغيرهم.

لا ريب، أنّ موضوع القصّة يحمل في طيّاته الكثير من الجرأة، والدّقّة في سرد الحبكة، لكي تصل إلى الجمهور بطريقة سلسلة، تضمن إيصال الرّسالة على أكمل وجه.

موقع "فوشيا"، كان حاضرًا، وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.