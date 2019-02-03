إطلالة غريبة لـ "رنا أبيض" بشخصيّة "أم الدرع"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرتْ عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ أمس، صورًا للفنانة السورية، رنا أبيض، جمعتها مع الفنان، باسم ياخور، من كواليس تصوير مسلسل "ببساطة"، إنتاج شركة روي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

وظهرتْ الأبيض، بإطلالة غريبة ومختلفة، لم يعهدها الجمهور ضمن العمل الكوميدي النّاقد، والذي يضمّ لوحات منفصلة، تتحدّث كلّ لوحة عن قصّة ما، من الحياة اليومية التي يعيشها المواطن، بطريقة كوميدية ناقدة.

وفي الصّور التي انتشرتْ، تؤدّي الأبيض شخصيّة "أم الدرع"، وهي لوحة ساخرة من تنظيم داعش.

من جانب آخر، ستظهر الأبيض، في الموسم الدراميّ المقبل، في مسلسل "حركات بنات"، بشخصية "هيفا"، وكذلك في مسلسل "عطر الشام 3"، و"حرملك".