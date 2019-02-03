الفساتين الهندسيّة الشّفّافة تجتاح السّجّاد الأحمر.. دوا ليبا وجنيفر كونيلي تظهران بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدتْ السجادة الحمراء، خلال موسم الجوائز لهذه السنة، ظهور صيحة الفساتين، والتنانير الهندسية الشفافة بشكل واسع، وعلى ما يبدو فإنّ العديد من النجمات، سيتألقن بهذه الصيحة، خلال المناسبات المقبلة كحفل الأوسكار، والبافتا، والغراميز، وغيرها.

يوم أمس، حضرتْ نجمة البوب، دوا ليبا، العرض الأولي لفيلم Alita: Battle Angel في لندن مرتديةً فستانًا جريئًا، يشبة بدلة السّباحة بدون أكمام، وبتنورة كاملة شفافة، وتأتي التنورة على شكل قفص بأشرطة سوداء لامعة، كما يأتي الفستان مخططًا، بخطوط سوداء لامعة على خلفية باهتة.

بالنسبة للأحذية، اختارتْ النجمة صندل البلاتفورم ماكس، من جيميشو باللون الأسود اللامع، والذي يأتي بحزام الكاحل وبكعب عال، وأنهتْ مظهرها بأقراط لامعة، وحقيبة كلاتش فينوس من "جيمي تشو".

وفي الحدث نفسه، تألّقتْ الممثلة جنيفر كونيلي على السجادة الحمراء، بإطلالة كاملة، من الرّأس إلى أخمص القدم، من توقيع لويس فيتون.

وجاءت إطلالتها، مكوّنة من فستان قصير مزدوج، بتوب هندسي شفاف، ذي أكتاف مدبّبة، وأنهتْ مظهرها بأحذية بوت الكاحل، مصنوعة من الجلد الأسود بأربطة الدانتيل، وبمقدّمة مدبّبة، تتخلّله حلقات فضية، وحقيبة كلاتش مخملية سوداء، على شكل جوهرة.