بدرية طلبة تُطلُ في الدراما الخليجية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُشارك الفنانة المصرية بدرية طلبة في المسلسل الخليجي الجديد "أنا عندي نص" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على الشاشات. وهو من كتابة د. حمد الرومي ويخرجه منير الزغبي، وتقوم ببطولته الفنانة القديرة سعاد العبد لله.

ويُشارك في المسلسل مجموعة من نجوم الخليج، علماً بأن "طلبة" ستشارك أيضاً بمسلسل فلانتينو للفنان عادل إمام بحسب ما ذكرت بتدوينتها عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، بعد تدوينتها السابقة التي تحدثت فيها عن معاناتها من البطالة وعدم ارتباطها بأعمالٍ فنية جديدة منذ عدة شهور، بنتيجة الركود في سوق الدراما.



