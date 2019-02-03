أمينة تُؤكّد على سعادتها بانتهائها مِن ألبومها الجديد

كشفت المطربة أمينة عن سعادتها بانتهائها مِن ألبومها الجديد بالكامل المقرّر طرحه نهاية الشهر الجاري. وقالت أمينة، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "غيابي عن الجمهور فترة طويلة جعلني أفكّر أن أعود لهم بألبوم غنائي بالكامل، تعاونت من خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهو عبارة عن توليفة من الأغاني المتنوعة بين الأغاني الحزينة و الأغاني المفرجة".

وأضافت أمينة: "أتمنّى أن يلقى إعجاب المستمعين عند طرحه، وأن أعوّض غيابي طوال الفترة الماضية، والألبوم أخذ مني عاما بالكامل في التحضير له واختيار الأغاني والتنفيذ به وإطلاقه أخيرا".

وتابعت: "صوّرت إحدى الأغنيات الجديدة بطريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها مع الألبوم نهاية الشهر الجاري أيضا".

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