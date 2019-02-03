أعلن الفنان محمد رياض أن هناك موسمًا جديدًا من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يكتبه عمرو محمود يس مشيرًا إلى أن نجاح العمل على مدار موسمين جعل أبطاله يأملون في تقديم موسم جديد وهذا ما سيحدث .
وأوضح أنه انتهى من تصوير مسلسل "قيد عائلي" أمام ميرفت أمين وبوسي ,معبرًا عن سعادته بعودة النشاط المسرحي من خلال مجموعة من المسرحيات الجيدة منها" 3 أيام في الساحل" و"جريمة في المعادي" و"الملك لير", مشيرًا أن وجود حركة مسرحية تساعد كثيرًا في النهوض بالنشاط الفني بصفة عامة
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- محمد رياض يظهر بإطلالة مختلفة في حفل "النيل للدراما"
- محمد رياض يؤكّد أن 2018 عام مليء بالنجاحات بالنسبة له
كانت هذه تفاصيل خبر رياض يُعلن موسم جديد من "نصيبي وقسمتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.