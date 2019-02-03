رياض يُعلن موسم جديد من "نصيبي وقسمتك"

أعلن الفنان محمد رياض أن هناك موسمًا جديدًا من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يكتبه عمرو محمود يس مشيرًا إلى أن نجاح العمل على مدار موسمين جعل أبطاله يأملون في تقديم موسم جديد وهذا ما سيحدث .

وأوضح أنه انتهى من تصوير مسلسل "قيد عائلي" أمام ميرفت أمين وبوسي ,معبرًا عن سعادته بعودة النشاط المسرحي من خلال مجموعة من المسرحيات الجيدة منها" 3 أيام في الساحل" و"جريمة في المعادي" و"الملك لير", مشيرًا أن وجود حركة مسرحية تساعد كثيرًا في النهوض بالنشاط الفني بصفة عامة

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