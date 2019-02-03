شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 10000 فى ساعة.. اعرف سعر تذكرة حفلة تامر حسنى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى الحفل الثانى للفنان تامر حسنى فى المملكة العربية السعودية، المقرر له يوم الجمعة 22 فبراير الجارى، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، على كثير من الاهتمام من قبل الجمهور، بعد النجاح الكبير الذى حققته نسبة بيع تذاكر الحفل.

ونجحت الهيئة العامة للثقافة فى بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة فى أقل من ساعة بعد طرحها فى 1 فبراير عبر الموقع الرسمى للهيئة المنظمة.



اسعار تذاكر حفل تامر حسنى

وبدأت اسعار التذاكر من 375 ريال سعودى للدرجة C و575 ريال سعودى للدرجة B و875 ريال للدرجة A، مع تقسيم فئات الـ VIP لفئتين الأولى بـ 1475 والثانية بـ 1750 ريال سعودى.

ويواصل تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، ويشاركه فى البطولة زينة، خالد الصاوى عزت أبوعوف، عائشة بن أحمد، محمد ثروت وتأليف محمد عبد المعطى و إخراج سعيد الماروق.