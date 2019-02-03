شاهد.. نجل "سليم الأنصارى" أمير كرارة فى كواليس مسلسل "كلبش 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمر الشناوى صورة له من كواليس مسلسل "كلبش 3"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وظهر برفقة طفل صغير يقوم بدور "مالك الأنصاري" نجل سليم الأنصارى الذى يؤدى دوره الفنان أمير كرارة. ومسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.

عمر الشناوى عمر الشناوى

عمر الشناوى عمر الشناوى

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