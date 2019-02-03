شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس توجه رسالة لطفلها "جايدن" فى عيد ميلاده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية الشابة، ميريام فارس، رسالة لطفلها "جايدن"، فى احتفالها بعيد ميلاده، متمنية له السعادة، وقائلة :" أحبك بلا نهاية أنت فرحة حياتى"



ميريام فارس

وقالت ميريام :"لملاكى الصغير، الذى يقول ماما 645753765357 مرة فى اليوم، أنا أحبك بلا نهاية، أنت فرحة حياتى، وأفضل شئ حدث لى على الإطلاق، الوقت يجرى، بالأمس احتضنتك بين ذراعى، كنت صغير جدا، اليوم انت بلغت 3 سنوات، أسعد عيد ميلاد يا روح قلب ماما".

وعادت النجمة اللبنانية ميريام فارس للساحة الفنية بعد فترة من الغياب بسبب المرض الذى ألم بها مؤخرا، فعودة ميريام جاءت من خلال كليب "قومى" الذى أطلقته باللهجة الخليجية، ورقصت فيه على الطريقة الأفريقية، وهو مالفت الأنظار لها، حيث صممت الرقصات والملابس وتصوير الكليب جميعها على الطريقة الأفريقية.