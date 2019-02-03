شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل كوكب الشرق.. ماذا قال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عن أم كلثوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم 44 عاما، على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، التى رحلت 3 فبراير عام 1975، بعد رحلة نجاح وعطاء فى عالم الطرب والغناء والتمثيل.

"قيثارة السماء" الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أكد فى لقاء نادر له مع الإعلامية ليلى شقير على شاشة التليفزيون الكويتى عام 1967، أنه يسمع الأغانى.

أسمع كل صوت جميل، والصوت الجميل زيادة بسمعه من أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب"، وهو ما أكد عليه ابن الشيخ الراحل، فى لقاء تليفزيونى مع شوبير، بأن والده كان يذهب لحضور عدد من حفلات أم كلثوم، مرتديا عمامة الأزهر ليستمع إلى أغانيها".