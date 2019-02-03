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شاهد.. عاصى الحلانى يوجه رسالة للجالية العربية بعد حفله فى المكسيك..قال إيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب عاصى الحلانى، حفلا غنائيا، فى مدينة كانكون المكسيكية، حيث قدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه وسط حضور جماهيرى كبير من الجاليات العربية فى المكسيك، واللذين تفاعلوا معه خلال الحفل.

 

 

شارك عاصى الحلانى، جمهوره مجموعة صور ومقاطع فيديو من حفله فى المكسيك، كما وجه رسالة إلى الجاليات العربية التى حضرت الحفل، حيث قال "ليلة من العمر مع الجالية العربية شكرا على محبتكم الكبيرة ليلة من أحلى الليالى".

يأتى هذا فيما يواصل عاصى الحلانى العمل على استكمال ألبومه الجديد والمرتقب طرحه فى موسم صيف 2019، فيما انتهى المطرب اللبنانى من تسجيل أغنية جديدة من أجل طرحها فى عيد الحب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبية، وتوزيع طونى سابا.

 

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حفل عاصى الحلانى فى المكسيك

 

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عاصى الحلانى فى المكسيك

 

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المطرب اللبنانى عاصى الحلانى

 

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الجالية العربية فى حفل عاصى الحلانى بالمكسيك

 

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عاصى الحلانى يحيى حفل غنائى فى المكسيك

 

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المطرب اللبنانى عاصى الحلانى فى حفل غنائى بالمكسيك

 

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