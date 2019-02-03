شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار الفنانة نهال عنبر لحظة وصول جثمان والدها بمسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، جثمان والد الفنانة نهال عنبر، إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء في غياب الفنانين حتي الآن، وقد انهارت الفنانة نهال عنبر لحظة وصول الجثمان.
يذكر أن الفنانة نهال عنبر تشارك فى تقديم برنامج "كلام ستات" عبر قناة on E بجانب كل من، الإعلامية شريهان أبوالحسن، والفنانتان هيدى كرم، وندى رحمى.
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