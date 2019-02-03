شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 83 من "أبو العروسة 2" تتصدر قائمة الأكثر بحثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة البالغة يعيشها صناع مسلسل "أبو العروسة" الذي يعرض حالياً على شاشة إحدى الفضائيات، فإلى جانب رد الفعل المميز وآراء الجمهور والنقاد فى العمل، وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حقق مسلسل "أبو العروسة" فى موسمه الثانى نجاحًا جديدًا وهو تصدره قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب فى كل حلقاته، فحققت الحلقة الـ83 نسب مشاهدة عالية. مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

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