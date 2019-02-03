شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحلفاوى: بدء تصوير مسلسل دنيا سمير غانم بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد التى تخوض به السباق الرمضانى بداية الأسبوع المقبل، كما أكد مخرج العمل خالد الحلفاوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على تفاصيل العمل واختيار أبطاله وأماكن التصوير، والذى يراهن عليه بقوة خلال الموسم ويعتمد على عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار الذى انتهى من كتابة عدد كبير من حلقاته ويشارك فى بطولته محمد سلام وشيماء سيف وإسلام إبراهيم.

وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعد غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى ال لا لا لاند" عام 2017، وقررت العودة مرة أخرى للمنافسات فى رمضان المقبل.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "فى ال لالاند"، وعرض فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك فى بطولته حمدى المرغنى، هنا الزاهد، شيماء سيف، محمد سلام، سمير غانم، عماد رشاد، وآخرون، قصة هشام جمال، سيناريو وحوار مصطفى صقر، ومن إخراج أحمد الجندى.

يذكر أن المخرج خالد الحلفاوى يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "نادى الرجال السرى" من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وغادة عادل وبيومى فؤاد وماجد الكدوانى وعدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسنى وهشام ماجد والعمل من تأليف أيمن وتار.