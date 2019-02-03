سعد الصغير على عربة فول: "أحلى فطار مع أحلى ناس طيبين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
نشر المطرب سعد الصغير، صورتين له وهو يتناول وجبة الإفطار، على عربة فول في الشارع وسط محبيه، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب سعد في تعليقه "أحلى فطار على أحلى عربية فول في الدنيا مع أحلى ناس طيبين في الدنيا".
يُذكر أن الفنان سعد الصغير، احتفل نهاية العام الماضي بـ"خطوبة" نجله محمد.
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