بالصور- إيمي سالم في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة إيمي سالم، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "إيمي" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانًا من اللونين الأسود والأزرق، ونالت إعجاب العديد من متابعيها.

وعلقت باللغة الإنجليزية قائلة: "إعادة شحن طاقتك كل يوم، حتى عندما يكون لديك الكثيرمن الحزن.. لن يستمر الحزن ولا يبقى أي حزن".

يُذكر أن أخر أعمال الفنانة إيمي سالم، كان مسلسل "وضع أمني"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة عمرو سعد، وأحمد عبدالله محمود، ورانيا منصور، ورياض الخولي.