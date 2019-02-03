محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرصت الفنانة الفنانة سهير رمزي بصحبة الفنان شهيرة، على حضور حفل خيري أقيم بمناسبة عيد الحب، وشهد حضور عدد كبير من سيدات المجتمع، إلى جانب مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل، ظهرت فيها شهيرة وسهير بدون حجاب بشكل كامل، دون أن ترتدي أي قبعة كما كانتا تظهر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤل البعض عن سبب خلعهما للحجاب بعد كل الفترة التي التزمتا فيها بارتدائه.
والتقط عدد كبير من الحضور الصور التذكارية مع الفنانتين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- سهير رمزي وشهيرة بدون حجاب في حفل خيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.