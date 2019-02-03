بالصور- سهير رمزي وشهيرة بدون حجاب في حفل خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرصت الفنانة الفنانة سهير رمزي بصحبة الفنان شهيرة، على حضور حفل خيري أقيم بمناسبة عيد الحب، وشهد حضور عدد كبير من سيدات المجتمع، إلى جانب مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الحفل، ظهرت فيها شهيرة وسهير بدون حجاب بشكل كامل، دون أن ترتدي أي قبعة كما كانتا تظهر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار تساؤل البعض عن سبب خلعهما للحجاب بعد كل الفترة التي التزمتا فيها بارتدائه.

والتقط عدد كبير من الحضور الصور التذكارية مع الفنانتين.