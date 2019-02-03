خالد الصاوي في رثاء رفيقه بعالم المسرح: سلام مؤقت يا غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان خالد الصاوي عن حزنه لرحيل رفيقه في عالم المسرح المخرج محمد أبو السعود، الذي غيبه الموت عن عالمنا أمس السبت.

وكتب الصاوي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "هو من أميز كوادر المسرح الحر والهناجر من مطلع التسعينيات بعروضه المتمردة وفرقته الدؤوبة (الشظية والاقتراب)، واسمها يشير لفلسفتها الخاصة بضرورة مواجهة الناس بعرض متمرد صادم يكون كالشظية التي توقظ البدن من سباته، على أن يتبع ذلك عرض متمرد ناعم بهدف الاقتراب من الناس (ولعل بعد المنازعة تأتي حلاوة الروح بحياة جديدة بها تحرر وكرامة)".

وتابع "تشرفت وتمتعت تمثيليا ورفاقيا بتجربتين معه من أدب المسرح العالمي، هما: الأيام الخوالي وساحرات سالم، من إخراجه بالهناجر (بيتنا المسرحي) وبدعم من الأم الروحية لجيلنا السيدة العظيمة د. هدى وصفي، وبصبر وحكمة من معالي وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الذي تحمل تمرد جيلنا وقدم لنا ما كان بوسعه منعه عنا فكان أكثر نبلًا من كل السلطويين المتسلطين، وهي كلمة حق في عنقي".

وكتب في رثائه:

عزيت حيطان الهناجر.. وبكيت في حضن العامود

نزلت علينا الستاير.. ورأينا روحه في صعود

دايرة علينا الدواير.. الرحمة لأبو السعود

من دور أخويا الصغير. في الدور.. أخويا الكبير

يكتب ويخرج.. يحيّر! من يومه حر وخطير

اكترنا عزّل وغيّر.. وهو ناسك.. أسير !

بعزي كل الخوالي .. أيام، ليالي، شبابنا

وعزائي كونه في علالي. ويا بهائي وصحابنا

سلام - مؤقت- يا غالي. دي الشظية، بكره اقترابنا

جدير بالذكر أن الحساب الشخصي للمخرج المسرحي محمد أبو السعود، كان أعلن أمس السبت خبر وفاته، الأمر الذي شكّل صدمة لكل من قرأ المنشور.