ساندي تهدي جمهورها فيلم وأغنية في عيد الحب

متابعة بتجــــــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان “قلبين” بمناسبة عيد الحب.

من ناحية أخرى تنتظر ساندي طرح فيلمها الجديد “عيش حياتك” الذي ينتمي إلى النوع الرومانسي الكوميدي، وذلك أيضًا بالتزامن مع حلول عيد الحب.

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب ساندي كل من سامح حسين، إدوارد، سامية الطرابلسي، أحمد التهامي، محمد نور، أحمد حلاوة، ياسر الطوبجي، وغيرهم من النجوم، وهو سيناريو وحوار وسام حامد، إخراج تامر بسيوني وإنتاج شركة رويال صن.