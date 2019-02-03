مي عز الدين أمام كاميرا “البرنسيسة بيسة” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأت النجمة المصرية مي عز الدين تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة” صباح يوم الأحد في 3 شباط/فبراير الجاري.

وأعلنت مي عز الدين عن انطلاق تصوير العمل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة لكلاكيت المشهد الأوّل من المسلسل وكتبت بتعليقها عليها: “بسم الله توكلت علي الله .. النجاح والتوفيق من عندك يارب مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان ٢٠١٩… إنتظروا بأذن الله مفاجأتنا السنة دي”.

ومن المقرر أن تخوض مي عز الدين سباق دراما رمضان القادم بهذا العمل الذي انشغلت طيلة الفترة الماضية بالتحضير له، ويشاركها فيه كل من سوسن بدر، محمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد وسامي مغاوري.

الجدير ذكره أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” من تأليف مصطفى عمر وفاروق، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي.