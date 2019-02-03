محمد منير نجم القرية العالمية بهذا التاريخ!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحي الفنان المصري محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا في القرية العالمية بمدينة دبي يوم الجمعة الموافق 15 شباط/فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم محمد منير خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني وصولًا إلى أحدثها وتحديدًا تلك التي طرحها من ألبومه الجديد “وطن”.

الجدير ذكره أن محمد منير كان قد طرح خلال الأسابيع الماضية أربع أغنيات من الألبوم وهي، “طاق طاقية”، “لو باقي في عمري”، ”أهل أول” و”روح” وحققت كل منها انتشارًا واسعًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.