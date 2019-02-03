الملايين تحاصر “ردلي كلماتي” لـ راغب علامة!

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل السوبر ستار راغب علامة حصد نجاح أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب.

وحققت الأغنية أكثر من 4 ملايين استماع ومشاهدة منذ إطلاقها عبر موقعي “أنغامي” و”يوتيوب”.

هذا وتحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا وطلبًا من الجمهور في عدد كبير من البلدان العربية.

الجدير ذكره أن أغنية “ردلي كلماتي”، هي أغنية رومانسية من الطراز الرفيع، من كلمات طوني أبي كرم وألحان محمود عيد، أمّا العمل المصوّر الخاص بها فتم تصويره في أثينا بتقنيات حديثة جدًا.

لمشاهدة فيديو كليب “ردلي كلماتي”: