نيكي ميناج ومفاجآت فنية قريبة.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــــرد: انتهت المغنية الأمريكية نيكي ميناج من تسجيل أغاني ألبومها الجديد مؤخرًا، وذلك بعد فترة عمل دامت لأشهر عدّة.

وأشارت مصادر صحفية أجنبية إلى أن الشركة المنتجة لألبوم نيكي ميناج تريد منها أن تطرح أوّل أغنية من العمل في أقرب وقت ممكن.

الجدير ذكره أن آخر أعمال نيكي ميناج الفنية، كان كليب أغنية Good Form التي شاركها فيها مغني الراب الشهير ليل واين.