متابعة بتجــــــــــــــرد: بعد أن تصالحتا في العام الماضي، لبّت النجمة الإماراتية أحلام دعوة زميلتها الفنانة نوال الكويتية إلى منزلها في الكويت، في أوّل لقاء بينهما بعد فترة طويلة من الجفاء.
ونشرت أحلام مقطع فيديو من أجواء اللقاء الذي كانت تسوده أجواء الحب والحميمية، حيث غمرتا بعضهما بحب وشوق وكانتا في غاية السعادة.
هذا وعادت أحلام ونشرت عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” لقطات من جلسة عائلية مميّزة جمعتها مع نوال الكويتية عى مأدبة الطعام حيث بدت الأجواء أكثر من رائعة بينهما.
الجدير ذكره أن مصالحة أحلام ونوال الكويتية ولقائهما الأخير أسعد محبيهما في كل أنحاء الخليج والبلدان العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام في ضيافة نوال الكويتية.. اللقاء الأوّل بعد المصالحة! – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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