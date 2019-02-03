هل تبنّت أنغام ابن شقيقتها الراحلة؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لا يزال خبر وفاة غنوة سليمان شقيقة النجمة المصرية أنغام يشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما بعد معايدة والد أنغام، الموسيقار المصري محمد علي سليمان، لها بيوم ميلادها حيث قال: "اليوم عيد ميلاد حبيبة بابا أنغام أم حبايب جدّه عمر وعبد الرحمن وياسين ابن المرحومه غنوة حبيبتنا، أطال الله في عمرك حبيبة بابا وزادك نجاحاً وتوفيقاً ومحبّة العالم أجمع بعون الله تعالى، كل عام وأنت بخير حبيبة بابا أنغام".

وكان لهذه الجملة وقع كبير حيث أكدت تبنّي أنغام للطفل ياسين ونقله إلى مدرسة ابنها حتى لا يشعر بالوحدة وهي اليوم تُحيطه، وفق العديد من المصادر بالرعاية والاهتمام اللازمين.