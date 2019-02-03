لماذا تجاهلت نيكول كيدمان النجم رامي مالك؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تعرّض الممثّل رامي مالك، الذي فاز بجائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، لموقف محرج على الهواء خلال الدورة السادسة والسبعين لحفل الجولدن جلوب الذي أقيم مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

فعندما أعلنت الممثلة نيكول كيدمان فوز فيلم Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل فيلم درامي، توجه كل فريق عمل الفيلم إلى المسرح بصحبة فرقة Queen، وانضم إليهم النجم الشاب رامي مالك بصفته مشاركاً في الفيلم.

عند وصوله إلى المسرح، حاول رامي إلقاء التحية على كيدمان التي كانت موجودة بالقرب منه، لكن يبدو أن كيدمان لم تنتبه لوجود رامي فلم تردّ عليه، وبعد لحظات، حاول رامي مجدداً لفت انتباه كيدمان من خلال وضع يده على ظهرها، لكن كيدمان لم تردّ عليه وأكملت طريقها من دون مصافحة رامي.

تعليقاً على ما حصل في حفل الجولدن جلوب، قال رامي إنه يعرف كيدمان منذ أعوام عدة، ولذلك اعتقد أنه من السهل إلقاء التحية عليها، لكن تبين أن الأمر ليس سهلاً البتة، وقال رامي إن هذه الحادثة ستبقى محفورة في ذاكرته لوقت طويل.

يذكر أن رامي سعيد مالك هو ممثل مصري أميركي اشتهر في المسلسل التلفزيوني Mr Robot الذي يعرض على شبكة USA التلفزيونية، بعد أدائه دور إليوت أندرسون الخبير في قرصنة الكمبيوتر. وبفضل تميزه في هذا الدور، نال رامي ترشيحات لجوائز عالمية عادة فضلاً عن تحقيقه شهرة عالمية.