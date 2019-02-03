رسائلُ تهنئة من النّجوم لنانسي عجرم بعد وضع طفلتها الثّالثة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رُزقتْ النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، بمولودتها الثالثة، وأطلقتْ عليها اسم "ليا" لتنضمّ الصغيرة إلى شقيقتيها ميلا، وإيلا.

وبهذه المناسبة، حرص عدد من النجوم، وزملاء الفنانة، نانسي عجرم، على تهنئتها، باستقبال مولودتها الثالثة، ونشر عدد منهم مباركات صادقة، حملتْ مشاعر المحبة.

وهنأتْ الفنانة الإماراتية، أحلام، نانسي وزوجها، داعيًة أنْ يبارك الله في أولادهم، فكتبتْ: "ألف مبروك حبيبتي نانسي والدكتور فادي ولادة البنوته ليا ربي يبارك لك فيها وفي اخواتها ربي يتمم عليك فرحتك نانسي عجرم ما شاء الله".

فيما وجّهتْ الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، رسالة إلى نانسي عجرم، عبّرتْ فيها عن سعادتها الكبيرة، باستقبال نانسي لمولودتها الجديدة، التي وصفتها بالملاك الصغير.

وأعربتْ الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بزيادة عدد الأطفال، مشيرًة، إلى أنّ العائلة تكبر بذلك، فقالت: "مبروك يا أحلى نانوسة، أحلى حاجة في الدنيا إن العيلة تكبر".

وبكلمات صادقة هنأ النجم المصري تامر حسني زميلته، بأغنيتها الشهيرة "يا بنات يا بنات"، فكتب: "مليون مبروك نانسي مليون مبروك فادي، أحلى ليا في الدنيا الله يحميها، يا بنات يا بنات يابنات اللي مخلفش بنات عملتيها وصابت، الله يحفظهم يارب ويحفظ كل أولادنا".

ووجّهتْ الفنانة اللبنانية، إليسا، رسالة خاصّة لمواطنتها، نانسي عجرم، لتنهي الخلاف نهائيًا بينهما، حيث استغلّتْ إليسا ولادة نانسي، لتكسر الجليد بينهما، ولتسود أجواء مرحة بعد حالة من العتاب، التي وقعت مؤخرًا، عندما حلّتْ نانسي قبل نحو عام، ضيفةً على أحد البرامج.

وقالتْ إليسا: "تهانينا نانسي عجرم على مولودتك وفتاتك الجديدة"، كما تمنت لها حياة مليئة بالنعم والمحبة والسعادة والصحة.

وأعاد الإعلاميّ اللبنانيّ، نيشان، صورة نشرتها نانسي عجرم، لمولودتها الجديدة وعلقّ قائلًا: "الله يحفظ عيلتك نانسي الغالية، مبروك لك وللدكتور فادي الهاشم على ابنتكما ليا، الحمد لله على سلامتك".

فيما هنأتها الفنانة التونسية، لطيفة، بكلمات معبّرة جاء فيها: "حبيبة قلبي ألف حمدالله عالسلامة وليا نورت الدنيا كلها وتتربى في عزكم إن شاء الله ربنا يحميها".

وكشفتْ نانسي، عن أوّل صورة لمولدتها الجديدة "ليا"، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ظهرتْ فيها وهي تمسك بقدميها، وأعربتْ عن سعادتها، باستقبالها، ووعدتها بأنْ تكون بالقرب منها، في مراحل حياتها كافّة.