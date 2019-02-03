سهير وشهيرة رمزي تخلعان الحِجاب بعد 24 عامًا على وضعه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خلعتْ النجمتان المصريتان، سهير، وشهيرة رمزي، الحِجاب رسميًا، بعد مرور حوالي 24 عامًا على ارتدائهما له، بعدما ظهرتا بدونه، في احتفالية خيرية بمناسبة "عيد الحب"، أقيمتْ بأحد المولات المصرية الشّهيرة.

وتركت النجمتان، شعرهما الأشقر الطويل منسدلاً، فيما احتفظا بملابسهما المُحتشمة.

وكانت شهيرة، وسهير رمزي، تظهران على فترات منفصلة بـ"كاب" على رأسيهما، أو حجاب قصير وبسيط، يظهر شعرهما، ولكن دون خلعه بالكامل.

وأقيم المعرض الخيريّ، بمشاركة سفارة الكويت، ومن المقرّر أن يتمّ التبرّع بإيراداته، لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال، تحت إشراف سامية أبو الفتوح. فيما حضر من نجوم الفنّ، سهير رمزي، وشهيرة، ومصمّم الأزياء العالميّ، هاني البحيري، والإعلامية، هويدا بهجت، والإعلامية، سهير جودة.

وكانت الفنانة سهير رمزي، قد أثارت جدلًا كبيرًا، بتصريحاتها التلفزيونية في وقت سابق، عندما قالت بأنّها ليست محجّبة من الأساس، ولكن محتشمة فقط.

وأضافتْ سهير، أنّ الناس هم من يصرّون على وصفها بالمحجّبة، في حين هي انتقلتْ فقط إلى الاحتشام، وتحرص على عدم الظهور بأيّ ملابس مكشوفة، وتغطّي رأسها بما تختاره، سواء إيشارب، أو "برنيطة".

كما أكّدتْ الفنانة شهيرة، أنّها حاليًا، تهتمّ بالاحتشام فقط، لأنّ غطاء الرأس مُختلَفٌ عليه دينيًا، والأفضل أنْ تحتفظ السيدة بمنطقة الوسط في الملابس.