ماذا يوجدُ داخل حقيبة شاكيرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ المغنية العالمية، شاكيرا، زوجة اللاعب الإسبانيّ، جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، عن اهتماماتها، وما تحويه حقيبتها بشكل معتاد، في ظلّ انشغالها الدّائم بأعمالها الفنيّة.

واعترفتْ شاكيرا، بأنها تحمل في حقيبتها أشياء تجعل يومها أسهل، فهي لا تميل إلى تعقيد الأمور، ويكفيها أنْ تقوم يوميًا بإزالة مكياجها، قبل النوم، ثمّ تضع قطرات من سائل فيتامين سي.

وفي حال شعرتْ أنّ بشرتها جافّة، تضيف شاكيرا قطرات من فيتامين E أيضًا، وتؤكّد النجمة، أنّ سيروم فيتامين C هو أوّل ما تضعه في حقيبتها.

وأضافتْ، بأنّها لا تستغني عن بعض الحلوى، فعلى الرغم من كونها رياضية، إلا أنّه يجب أنْ تكون الحلوى دائمًا، في متناول يدها. وكأيّ أم لابدّ أنْ تتواجد ألعاب لطفليها "ميلان وساشا" داخل حقيبتها، فربّما تجد بعض الكتب لابنها، أو كرة صغيرة يلعب بها.

وأوضحتْ، أنّه من المهمّ توفّر واقي الشمس، فالحياة على ساحل البحر ضارّة جدًا للبشرة، وأيضًا، لا غنى عن ربطة الشّعر، لتقوم بجمع شعرها، عند الحاجة.

وتُفضّل شاكيرا، لونًا طبيعيًا لشفتيها، كما تحبّ إبراز عينيها، لذا، فإنّها تستخدم مكياجًا أقلّ، لتبدو طبيعية أكثر، فأحمر الشّفاه بلون طبيعيّ متعادل، شيئا مهمًا بين مكوّنات حقيبتها.