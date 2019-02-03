شهيرة وسهير رمزي تخلعان الحجاب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تخلت الفنانة القديرة شهيرة، والفنانة سهير رمزي، عن الحجاب بشكل واضح خلال مشاركتها في حفل افتتاح بازار بأحد المولات الشهيرة.

وظهرت شهيرة بدون حجاب بشكل واضح بعد اشهر من الجدل حول حجابها حيث ظهرت في الفترات السابقة وهي تظهر خصلات كثيرة من شعرها، كما ظهرت في بعض المناسبات النسائية بدون حجاب، وهو نفس موقف سهير رمزي التي التقطت الصور التذكارية مع الحضور بدون حجابها.

وكانت الفنانتان تظهران في الغالب خصلات من شعرهما في عدة مناسبات، وبدون غطاء للرأس في بعض اللقاءات. إلا أنهما كانتا تبرران بأن الحجاب أظهر الخصلات دون قصد منهما.



