شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر اشتراك الفنان على ربيع فى ماراثون اختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنان على ربيع فنان موهوب، وجاء في تصريح له خلال ندوة ”الخليج 365” مؤخرا، أنه يعشق كل شىء يعتمد علي الموهبة، وكان قد بدأ حياته قبل التمثيل عاشقا للرياضة بكل أنواعها.

وتذكر قبل احترافه التمثيل اشتراكه في مسابقة اختراق ضاحية من طلبية فيصل إلي طلبية هرم، وعن ذكرياته في هذه المسابقة قال ربيع: "فاكر زمان كان عملوا مسابقة ماراثون اختراق للضاحية فى شارع الهرم للجرى من الطالبية فيصل حتى الطالبية هرم، بدأ السباق ونص الناس وقعت على وشها وعربيات إسعاف تشيل المصابين، وناس جريت شمال وناس جريت يمين و اللى شاف قهوة يقعد عليها ونسيوا السباق خالص دا غير الناس اللي تاهت وجابوها من آخر المنيب ، المهم كنت فاكر نفسى كسبان ..وفاكر إنى الأول وفوجئت أنى تقريبا ترتيبى 900".

يذكر أن ربيع يصور حاليا مسلسله الجديد فكرة بمليون جنيه في منطقة نزلة السمان بالهرم، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم وشاركه البطولة صابرين، وليد فوازـ صلاح عبد الله، كريم عفيفي،نرمين ماهر، ولاء الشريف، ندي عادل، خالد عليش، المسلسل من اخراج وائل إحسان وتأليف، شريف يسري، ابراهيم محسن، أمين جمال.