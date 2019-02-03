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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أبناء عادل إمام فى مسلسله "فالانتينو" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن أحداث مسلسل "فالانتينو" للنجم الكبير عادل إمام، يشارك 3 ممثلين شباب ويجسدون أبناء "نور عبد المجيد فالانتينو"، الشخصية التى يقدمها الزعيم فى المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف أيمن بهجت قمر، ويخرجه رامى إمام، ويأتى أسماء الأبناء كالتالى: "طارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى".
وفى السياق ذاته بدأ الزعيم تصوير أولى مشاهد المسلسل الأربعاء الماضى، بمشاركة الفنانة دلال عبد العزيز، التى تجسد شخصية زوجة "فالانتينو"، ومن المقرر أن يكثف مخرج العمل التصوير خلال الفترة المقبلة للانتهاء من الحلقات الأولى.
مسلسل "فالالنتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، وتبحث الشركة المنتجة للعمل عن البطلة النسائية الثانية.
طارق الإبيارى
هدى المفتى
محمد كيلانى
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