إيرادات السبت.. "Aquaman" يواصل تفوقه على "Glass"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، على وجوده في صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، وحقق أمس السبت 2 فبراير إيراد بلغ 241 ألفًا و541 جنيهًا.

احتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، بعدما حقق أمس إيراد قُدر بـ 236 ألفًا و329 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 168 ألفًا و410 جنيهات، وذهب المركز الرابع لفيلم " Serenity" بطولة Matthew McConaughey بعد تحقيقه 54 ألفًا و427 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم "The Possession Of Hannah Grace" بطولة Shay Mitchell، محققًا 43 ألفًا و233 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم A Dog's Way Home بعدما حقق 40 ألفًا و541 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم " Replicas" بطولة Keanu Reeves، ووصلت إيراداته أمس 33 ألفًا و235 جنيهًا.

ذهب المركز الثامن لفيلم Mary Queen of Scots بطولة Saoirse Ronan، بعد تحقيقه 27 ألفًا و894 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Spider- Man"، وحقق 23 ألفًا و412 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Ralph Breaks The Internet" بعد تحقيقه 22 ألفًا و621 جنيهًا.