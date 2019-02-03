محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تشهد دور العرض السينمائي، منافسة بين 7 أفلام، هي: "نادي الرجال السري"، "122"، "عمر خريستو"، "البدلة"، "الضيف"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا". وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس السبت 2 فبراير، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 2 مليون و386 ألفًا و218 جنيهًا. وكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات السبت.. "نادي الرجال السري" يواصل تقدمه و"الضيف" في المركز الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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