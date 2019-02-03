أحمد سلامة لـمصراوي: الهجوم على ابنتي سارة "كوميدي".. وأنا أب ديمقراطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أكد الفنان أحمد سلامة أنه لا يتدخل في اختيارات ابنتيه الفنية، مضيفا أنه لم يعارض من الأساس دخولهما الوسط الفني، خاصة وأنه يثق في أفكارهما وقرارتهما ويتعامل معهما بديمقراطية.

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "في بداية دخول سارة المجال الفني كنت أساعدها وأعطيها ورشًا خاصة في البيت كما أفعل في الوقت الحالي مع زينب، التي يُعرض لها حاليًا مسلسل أبو العروسة 2، وبعد ذلك لا أتدخل، لكن أحيانًا تطلبان مساعدتي ورأيي في الأدوار التي تُعرض عليهما كمستشار فني".

وعن الانتقادات التي دائمًا ما تتعرض لها ابنته الفنانة سارة سلامة، أكد أنه كان يتضايق في البداية من الشائعات التي تطولها، ومنها أنه ضربها يومًا في "اللوكيشن"، وأنها تزوجت وغيرها من الشائعات.

وتابع قائلا: "أنا شخصيا تعرضت لهجوم كبير بسبب سارة وغضبت جدًا من هذا الهجوم، ولكن مع مرور الوقت أصبحت أتجاهلها، واستقبلها الآن كما لو كانت شيئا كوميديا".

وختم سلامة: "أثق بشكل كبير جدًا في تربية بناتي، لذا لا أهتم بالرد على الانتقادات أو الشائعات".