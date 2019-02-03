وفاة والد الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا صباح اليوم والد الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهراليوم الأحد من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر
ويذكر أن نهال عنبر تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "حكايتى" الذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري وهو من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى".
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