أمل حجازي تطلّ بالحجاب في كليبها الجديد: “صعب الإختبار لكن..”

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرحت أمل حجازي كليب “حجابك تاج” في إهداء منها إلى جميع السيدات المحجبات حول العالم.

الكليب يسلط الضوء أهمية الحجاب في حياة المرأة والراحة النفسية التي تشعر بها لدى إلتزامها به فينعكس جمال روحها إلى الجميع.

أغنية “حجابك تاجك” هي من كلمات سلمى رشيد، ألحان مصطفى شكري وتوزيع حسام صعبي أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج محمد دايخ. وتقول أمل في أحد مقاطع الأغنية: “صعب الإختبار لكن.. هيتباها الرحيم بيكي”.

الجدير ذكره أن أمل حجازي كانت قد أعلنت اعتزالها الغناء التجاري منذ فترة وتحجبت والتزمت بالأناشيد والأغاني الدينية الهادفة.

لمشاهدة فيديو كليب “حجابك تاجك”: