عاصي الحلاني وليلة من العمر في المكسيك – بالصور والفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا في المكسيك وذلك ضمن جدوله لشتاء عام ٢٠١٩.

والتقى عاصي الحلاني الجاليات العربية في مدينة كانكون المكسيكية مساء ٢ شباط/فبراير الجاري، وقدّم لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

جمهور الحفل ومحبّو عاصي الحلاني من الفئات العمرية كافّة رحبوا به بينهم بحفاوة بالغة فهتفوا باسمه دون توقف وردّدوا معه كلمات الأغاني على وقع موجات تصفيق حارّة غصّ بها المكان.

وبعد الحفل مباشرةً، شارك عاصي الحلاني متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة من الأمسية وكتب بتعليقها عليها: “ليلة من العمر مع الجالية العربية شكراً على محبتكم الكبيرة ليلة من احلى الليالي”.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.