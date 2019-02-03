جوائز جويا الإسبانية تكافئ فيلم "روما"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختير الفيلم المكسيكي "روما" من إخراج ألفونسو كوارن أفضل فيلم أمريكي لاتيني خلال حفل توزيع جوائز جويا السينمائية الإسبانية في إشبيلية في جنوب إسبانيا.
وسبق لهذا الفيلم المصور بالأبيض والأسود أن فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية وجائزتي جولدن جلوب وأربع مكافآت في حفل النقاد في الولايات المتحدة.
وهو مرشح في 10 فئات في الحفل الحادي والتسعين لجوائز الأوسكار في 24 شباط/فبراير الجاري في هوليوود.
ونال جائزة أفضل فيلم في حفل جويا للعام 2019 فيلم "كامبيونيس" للمخرج خافيير فيسير الذي لاقى أكبر نجاح في صالات السينما الإسبانية العام الماضي.
وكانت جائزة أفضل إخراج من نصيب رودريجو سوروجويين عن فيلم "إل رينو" فيما حاز أنطونيو دي لا توري جائزة أفضل ممثل في الفيلم نفسه.
ونالت سوسي سانشيث جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لا إنفيرميداد ديل دومينجو".
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