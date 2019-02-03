على بعد خطوة من الأوسكار.. ألفونسو كوارون أفضل مخرج في DGA‏

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز المخرج ألفونسو كوارون بجائزة أبرز إنجاز إخراجي في فئة الأفلام الروائية الطويلة لعام 2018 عن فيلمه "روما" (Roma) ضمن جوائز نقابة المخرجين الأمريكية السنوية الحادية والسبعين (DGA) التي أعلن عنها قبل قليل في لوس أنجلوس.

وترشح ألفونسو كوارون للفوز بالجائزة ضمن قائمة ضمت إلى جانبه كلا من برادلي كوبر (A Star is Born) وبيتر فارلي (Green Book) وسبايك لي (BlacKkKlansman) وآدم مكاي (Vice)، وبتفوقه على المخرجين الأربعة، بات كوارون الأقرب إلى الفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج في 2018، حيث سبق وفاز تسعة من أصل عشرة مخرجين ممن نالوا جائزة( DGA) في السنوات العشر الأخيرة بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج.

فوز ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج في DGA هو الثاني لمخرج فيلم بلغة أجنبية في تاريخ الجائزة بعد أن فاز المخرج التايواني "أنج لي" بالجائزة ذاتها في عام 2000 عن فيلمه النمر الرابض والتنين الخفي (Crouching Tiger, Hidden Dragon) الذي قدم باللغة الصينية، كما حاز هذا الأخير أيضاً على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية في عام 2001، وهي الجائزة التي باتت تقريباً بين يدي ألفونسو كوارون بانتظار إعلانها الرسمي في 24 فبراير الحالي.

وبمقدار ما يمنح فوز ألفونسو كوارون الجديد ثقة أكبر لمنتج فيلمه "نيتفلكس"ويحسم الجدل الدائر حول مشروعية منافسة أفلام منصات خدمة تقديم الترفيه عبر الإنترنيت في المهرجانات، يكرس فوز ألفونسو كوارون عصراً ذهبياً للمخرجين السينمائيين المكسيكيين في هوليوود، إذ يأتي تتويجه بفوزه بجائزة أفضل مخرج في DGA بعد نحو 21 جائزة سينمائية كبرى نالها فيلمه مع عشرة ترشيحات للأوسكار، حصل من بينها كمخرج على جائزة غولدن غلوب لأفضل مخرج، وجائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل مخرج وجائزة ستالايت لأفضل مخرج.

يذكر أن فوز ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج في DGA جاءت باختيار أكثر من 15 ألف مخرج وعضو في فريق الإخراج يعملون في السينما والتلفزيون والإعلانات التجارية ووسائل الإعلام الجديدة وغيرها من وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتمنح جوائز DGA تمنح لأبرز المخرجين من المخضرمين والمبتدئين العاملين في الأفلام الوثائقية والسينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وبرامج الأطفال.