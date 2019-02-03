بالصور.. أندريا بوتشيلي يتألق بالزي السعودي في مهرجان طنطورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تألق المغني الأمريكي أندريا بوتشيلي بالزي التقليدي السعودي في ختام حفل أحياه، الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان طنطورة، شمالي السعودية، في لفتة اعتبرها جمهوره بادرة لطيفة من المغني العالمي الشهير لجمهوره المملكة العربية السعودية.

وعلق الحساب الرسمي للمهرجان عن بادرة بوتشيلي: ”تعبيرا عن تفاعله مع المكان، وامتنانًا لحرارة استقباله في العلا، ارتدى الفنان الكبير أندريا بوتشيلي الزي السعودي أثناء حفلته الرائعة، في لفتة أضافت لأجواء مسرح مرايا تفاعلا بديعا“.

وعلى مسرح المرايا في محافظة العلا السعودية، قدم بوتشيلي أجمل أغانيه، التي تفاعل معها جمهوره الكبير لمدة ساعتين.

وتهدف محافظة العلا لجعل ”الطنطورة“ قبلة السياح من كل أنحاء العلام باستقطابه أشهر الأسماء في عالم الفن والغناء، وشارك فيه حتى اليوم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى، منهم عازف البيانو رينو كابوسون، والفنان السعودي محمد عبده والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.