- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تألق المغني الأمريكي أندريا بوتشيلي بالزي التقليدي السعودي في ختام حفل أحياه، الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان طنطورة، شمالي السعودية، في لفتة اعتبرها جمهوره بادرة لطيفة من المغني العالمي الشهير لجمهوره المملكة العربية السعودية.
وعلق الحساب الرسمي للمهرجان عن بادرة بوتشيلي: ”تعبيرا عن تفاعله مع المكان، وامتنانًا لحرارة استقباله في العلا، ارتدى الفنان الكبير أندريا بوتشيلي الزي السعودي أثناء حفلته الرائعة، في لفتة أضافت لأجواء مسرح مرايا تفاعلا بديعا“.
وعلى مسرح المرايا في محافظة العلا السعودية، قدم بوتشيلي أجمل أغانيه، التي تفاعل معها جمهوره الكبير لمدة ساعتين.
وتهدف محافظة العلا لجعل ”الطنطورة“ قبلة السياح من كل أنحاء العلام باستقطابه أشهر الأسماء في عالم الفن والغناء، وشارك فيه حتى اليوم نخبة من ألمع نجوم الموسيقى، منهم عازف البيانو رينو كابوسون، والفنان السعودي محمد عبده والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أندريا بوتشيلي يتألق بالزي السعودي في مهرجان طنطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.