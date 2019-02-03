هنا الزاهد تعرضُ مكافأة ونيللي كريم تتضامنُ معها.. والسّبب كلب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضتْ الفنانة المصرية الشّابّة، هنا الزاهد، مكافأة مالية، قدرها 10 آلاف جنيه، لمن يعثر على كلبها المفقود، منذ الأسبوع الماضي.

وشاركتْ "الزاهد" عبر إنستغرام، صورة لكلبها، من خلال خاصيّة الـ"ستوري"، وعرضتْ المبلغ الماليّ، لمن يعيده إليها مرّة أخرى.

وعلّقتْ الفنانة المصرية الشّابّة على الصورة، قائلة: "كلبى جيرمن شيبرد، ضاع يوم الأحد 27/1، في الشيخ زايد، مكافأة مالية 10 آلاف جنيه، لمن يعثر عليه والاتصال على 00...".

وبعد دقائق، تضامنتْ مع هنا الزاهد، الفنانة المصرية، نيلي كريم، ونشرتْ صورة للكلب، وعلّقتْ: "الكلب ده ضاع في الشيخ زايد يوم الأحد، برجاء إرسال فيديو أو صورة إذا تم العثور عليه".

ودوّنتْ نيللي كريم رقم "الزاهد" على الصورة التي شاركتها عبر حسابها في إنستغرام، والتي حملتْ تنويهًا عن فقدان الكلب، بمدينة الشيخ زايد، وطالبتْ متابعيها، وجمهورها بمشاركة تنويه البحث عن الكلب.

ودشّنتْ هنا الزاهد، قبل أيام حسابًا خاصًا لكلب آخر، تقوم بتربيته عبر إنستغرام أيضًا، يحمل اسمه، ونشرتْ مجموعة من الصّور له، ونالتْ هذه الخطوة، بعض الانتقادات من قبل متابعيها.

وتشارك "الزاهد" خطيبها الفنان أحمد فهمي، مسلسله الرمضانيّ المقبل "آدم فاميلي"، للمخرج أحمد الجندي، والذي تؤدّي دور البطولة النسائية فيه لأوّل مرّة، أمام خطيبها.

كما تنتظر عرض فيلمها الجديد "قصة حب"، بالسّينمات، خلال فبراير الجاري، بالتّزامن مع عيد الحبّ، والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، وهو من سيناريو وحوار، أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.