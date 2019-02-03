كيف حاول أحمد خميس إثبات صحّة مقلب زوجته مشاعل الشحي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طلب الفنان الإماراتيّ، أحمد خميس، من جمهوره توجيه النّصيحة له، بما يمكن أنْ يفعله تجاه زوجته، الفنانة والإعلامية، مشاعل الشحي، بعد تنفيذها "مقلب" ضدّه بحلق شعره، وووضع المكياج له أثناء نومه، في فيديو أثار الكثير من الجدل، والاتّهامات ضدّهما بأنّه "مقلب مصطنع"، ومتّفق عليه فيما بينهما.

وظهر أحمد خميس بصورة له، عبر صفحته الرسمية، على موقع نشر وتبادل الصّور إنستغرام، بشعره الصغير، الذي اضطرّ لحلقه بعد المقلب، وكتب لجمهوره نصًا: "وإنتو مكاني شو راح تسون، مقلبتني تمقليب، حلقتني صفر، ومكيجتني"، حيث كتب على الصورة نفسها: "زوجتي حلقتني".

وتواصل الجمهور مع أحمد خميس، بالعديد من التعليقات منها: "تستاهل محد قلك تفجعها"، و"الله صار أحلى من الشعر الأبيض أحسن شي سوته مشاعل"، و"قص شعرها" و"تستاهل بس كده أحلى والله"، و"احلق لها نفس حلقتك وجيب لها حشرات"، و"طلقها بالثلاثة"، و"ما فعلته فيها ما شوية".

كما كتب متابعون له: "اربطها وكسر مكياجها"، و"تستاهل لأن مشاعل ما تستاهل تمقلبها"، و"لازم ترد حقك"، و"هات لها صرصور وهي نايمة"، و"لو سويت لها مقلب قوي يمكن تزعل"، إلى جانب الكثير من التعليقات الأخرى.

يُذكر، أنّ مشاعل نشرتْ فيديو لها، أثناء تنفيذ مقلب ضدّ زوجها، بحلاقة شعره بماكينة كهرباء، وعمل مكياج في وجهه أثناء نومه، وسط انتقادات تتّهمهما، بالسعى للإثارة، والشّهرة، وتمثيل المقلب، خاصّة في ظلّ صوت ماكينة الكهرباء، وتنفيذ ما فعلته مشاعل، دون أنْ يستيقظ أحمد من النوم.