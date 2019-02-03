هكذا سَخِرت مي العيدان من إطلالة إليسا في حفل دبي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سَخِرت الإعلاميةُ الكويتيةُ مي العيدان من إطلالة الفنانة اللبنانية إليسا التي ظهرت بها في حفلها الأخير الذي أحيته بمدينة "دبي".

ونشرت العيدان صورةً لفستان إليسا وأرفقتها بصورة أخرى لكرسي مكسوٍّ باللون الأزرق، عبر "إنستغرام".

وعلّقت مي على الصورتين قائلةً: "الحين عرفت إليسا من وين جايبة الفستان".

وكانت إليسا قد أثارت الجدل في حفل أمس، بتقديمها وصلات رقص على أنغام أغانيها، تسبّبت في سُخرية الجمهور منها.

يُذكر أنّ الإعلامية مي العيدان نالت انتقادات واسعة مؤخرًا واتهمها النشطاء بالعنصرية، بسبب سخريتها من ملكة جمال الجزائر "خديجة بن حمو" بعد تتويجها باللقب، قائلةً: "بذمتكم هذي ملكة جمال الجزائر.. يعني أقوى مزة بالجزائر.. والله على بالي إثيوبيا مضيعة بالحرم".